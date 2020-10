Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.10.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: In Gegenverkehr geraten

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Ilsfeld. Ein 45-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit seinem Ford auf der Straße "Bustadt" unterwegs. Auf dieser Strecke geriet der PKW auf die Gegenfahrbahn. Der Ford-Lenker versuchte zwar noch auszuweichen, konnte einen Zusammenprall mit einem entgegenkommenden LKW nicht mehr verhindern. Der PKW wurde über die Gegenfahrbahn auf ein Wiesengrundstück geschleudert. Der 51-jährige LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, musste sich aber nicht in ärztliche Behandlung begeben.

Heilbronn: Brand in Firma

Am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Maschinenbrand in einer Heilbronner Firma aus. Bei der Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße entstand eine Verpuffung in einem Getreidetrockner. Hierdurch geriet das Getreide im Inneren der Maschine in Brand. Vermutlich war die Ursache ein technischer Defekt. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht. Ob Sachschaden entstanden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Verletzt wurde niemand.

