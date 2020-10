Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.10.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Königheim-Pülfringen: Bagger fängt Feuer

Ein Bagger fing am Freitagmorgen in Pülfringen an einer Lagerhalle Feuer. Gegen 6 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem vermeintlichen Lagerhallenbrand aus. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, dass keine Lagerhalle, sondern ein Kleinbagger auf einem Anhänger brannte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. An dem Bagger und dem Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

