Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geldbörse aus Auto entwendet - Kreditkarte genutzt

Bünde (ots)

(jd) Ein 46-jähriger Bünder erstattete am Mittwoch (10.3.) Anzeige bei der Polizei, da bisher Unbekannte seine Geldbörse aus seinem Auto entwendet haben. Der Bünder hatte seinen Pkw vor seinem Einfamilienhaus an der Straße Auf der Kreuzbreite geparkt. Als er zu seinem Volvo zurückkehrte, stellte er fest, dass die Geldbörse sowie alle darin enthaltenen Ausweis- und Debitkarten sowie eine größere Summe Bargeld fehlten. Mit einer der Kreditkarten des 46-Jährigen haben der oder die Unbekannten Bahntickets an verschiedenen Fahrkartenschaltern erworben. Insgesamt entstand dadurch ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit von Dienstag Abend bis Mittwoch Morgen etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

