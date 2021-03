Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Fahrer

Löhne (ots)

(jd) Am Samstag (6.3.) ereignete sich gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines grauen Skoda Kombis befand sich in dem Markt an der Albert-Schweitzer-Straße, als ein Mitarbeiter sein Kennzeichen ausrief und darum bat, sich an der Information zu melden. Als der 44-jährige Löhner dies tat, teilte ihm der Mitarbeiter mit, dass ein anderer Kunde sein Auto beschädigt hatte und an dem Pkw warten würde. Der Löhner begab sich daraufhin unverzüglich auf den Parkplatz. An seinem Pkw angekommen, war der Verursacher allerdings nicht mehr vor Ort. Zurück blieb ein Schaden an dem Skoda von rund 500 Euro. Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen sich unter 05221/8880 beim Verkehrskommissariat zu melden.

