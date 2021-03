Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Auto von Parkplatz gestohlen

Löhne (ots)

(jd) Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls ereignete sich am Samstag (6.3.) an der Bünder Straße. Eine 36-jährige Bünderin parkte ihren Ford Fiesta gegen 8.00 Uhr auf einem Parkplatz. Nachdem sie gegen 16.40 Uhr Feierabend gemacht hatte, kehrte die Bünderin zu dem Parkplatz zurück. Dort angekommen stellte sie fest, dass ihr weißer Pkw nicht mehr auf dem Parkplatz stand. Die 36-Jährige rief unverzüglich die Polizei. Eine erste Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei bittet daher Zeugen, die am Samstag etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu einem weißen Ford Fiesta mit Herforder Zulassung machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

