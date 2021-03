Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschäden

Bünde (ots)

(mmb) Zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden, abbiegenden Fahrzeug kam es am Freitag (05.03.2021) gegen 16:05 Uhr auf der Engerstraße in Höhe der Hausnummer 259. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Bünde bog hier mit einem Daimlerchrysler-PKW nach links in eine Einmündung ab und übersah das Golf-Cabrio einer 25-jährigen Fahrzeugführerin aus Lübbecke. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Kraftfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell