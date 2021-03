Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - Hinweis auf flüchtigen Mercedes

Enger (ots)

(sud) Am Samstag (06.03.2021) gegen 05:40 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Arndtstraße in Enger. Ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw wurde hierbei beschädigt, wobei ein Sachschaden von ca. 2000 Euro entstand. Laut Zeugenaussage gibt es einen Hinweis auf einen grauen Mercedes Kombi als Verursacherfahrzeug. Das Kennzeichen steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05221/888-0 in Verbindung zu setzten.

