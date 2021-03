Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Carport-Lagerraum - Schweißgerät entwendet

Spenge (ots)

(jd) Ein 36-jähriger Spenger stellte am Samstag (6.3.) fest, dass die Tür seines Carports an der Düttingdorfer Straße geöffnet war. Bei genauerem Hinsehen bemerkte der Mann, dass bisher Unbekannte hochpreisige Werkzeuge entwendet haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter zunächst durch die Seitenverkleidung in den in das Carport integrierten Lagerraum gelangt sein müssen. Von Innen haben sie dann mutmaßlich die Tür des Raums aufgehebelt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

