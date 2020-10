Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Baustellenkran umgekippt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitag gegen 13:00 Uhr in der Verdistraße in Maichingen ein Baukran umgekippt und hat ein Nachbargebäude beschädigt. Personen wuren dabei nicht verletzt. Der Schaden am Kran wird auf etwa 30.000 Euro beziffert. Der am Gebäude entstandene Schaden staht dagegen noch nicht fest.

