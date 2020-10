Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der K 1644

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich auf der Kreisstraße 1644 am Freitag gegen 09:15 Uhr ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 41-jähriger Mann mit einem Mercedes Vito auf der K 1644 von Häfnerhaslach kommend in Richtung Gündelbach unterwegs. Auf der schmalen Strecke soll ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker teilweise auf seiner Fahrbahn entgegengekommen sein. Aufgrund dessen musste der 41-jährige Autofahrer nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden. Mit seinem Mercedes fuhr er anschließend in den Grünstreifen. Dort geriet der Wagen ins Schleudern, überschlug sich und blieb dann auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer blieb mutmaßlich unverletzt. Sein Fahrzeug, an dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand, war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unbekannte, der vermutlich am Steuer eines Pkw saß, machte sich nach dem Vorfall in Richtung Häfnerhaslach aus dem Staub. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Verkehrsteilnehmer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

