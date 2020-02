Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch in Hagen Helfe

Hagen (ots)

Die Hagener Polizei wurde am Samstag (14.02.2020) gegen 17.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Baurothstraße in Hagen Helfe gerufen. Nach Angaben des Wohnungsinhabers haben unbekannte Einbrecher die Zeit seiner Abwesenheit zwischen 13.00 Uhr bis 17.15 Uhr genutzt um in seine Wohnung einzubrechen. Nachdem sich der oder die Täter gewaltsam durch ein Fenster Zugang zur Wohnung verschafft hatten, durchsuchten sie alle Räume und flohen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02331 9862066.

