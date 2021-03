Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Fahrer touchiert parkendes Auto

Bild-Infos

Download

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ereignete sich am Montag (8.3.), um 6.10 Uhr in Hiddenhausen. Ein 56-jähriger Mann aus Bünde fuhr mit seinem Audi entlang der Oberen Talstraße in Fahrtrichtung Enger. Plötzlich kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den VW Tiguan eines Anwohners, der in einer Parkbucht stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW nach vorne geschoben und demolierte einen davor parkenden VW Touareg. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 40.000 Euro. Der Fahrer des Audi sowie sein 61-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurden beide in zwei naheliegende Kliniken gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell