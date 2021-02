Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/ Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter stahlen am 29.01.2021, zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr, die Geldbörse einer 55-jährigen Dülmenerin aus ihrer Handtasche.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 55-Jährige in einem Verbrauchermarkt auf dem Hüttenweg in Dülmen. Den Diebstahl an sich bemerkte sie nicht. Erst an der Kasse fiel ihr der Verlust auf.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Hier noch mal der Hinweis der Polizei:

Legen Sie Ihre Handtasche niemals unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell