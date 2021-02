Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/Verkehrsunfall mit Fußgänger

Coesfeld (ots)

Am späten Samstagabend (30.01.2021, gegen 22.34 Uhr) kam es auf der Konrad-Adenauer-Straße in Lüdinghausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fußgänger.

Die 23-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen befuhr die "Stadtfeldstraße" in Fahrtrichtung "Münsterstraße". An der Ampelkreuzung wollte sie nach links auf die "Konrad-Adenauer-Straße" einbiegen. Zwei Fußgänger aus Lüdinghausen beabsichtigten genau diese an der Fußgängerampel (zeigte für sie grün) zu überqueren.

Die Autofahrerin übersah vermutlich die beiden dunkel gekleideten Männer und es kam zum Zusammenstoß mit dem 21-jährigen Fußgänger. Sein neben ihm laufender 37-jähriger Onkel, konnte sich noch rechtzeitig zur Seite retten.

Bei dem Unfall verletzte sich der Lüdinghauser am Kopf und wurde kurzfristig ohnmächtig. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell