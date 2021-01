Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße - Brand eines Pkw

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 31.01.2021, 02.00 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines Autos in Coesfeld, Hansestraße, gemeldet. Ein unter einem Abdach geparkter Wagen war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, das Auto wurde stark beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

