Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frisiertes Mofa

Pirmasens (ots)

Am Sonntag wurde gegen 19:10 Uhr in der Winzler Straße ein Mofa-Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem festgestellt worden war, dass das Mofa mit mindestens 35 Km/h unterwegs war. Bei einer geeichten Geschwindigkeitsmessung auf der Dienststelle wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Km/h erreicht, obwohl Mofas bauartbedingt nicht schneller als 25 Km/h fahren. Da der 45jährige Fahrer aus Pirmasens nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, liegt ein Führerscheinvergehen vor. Durch die technische Veränderung erlischt neben der Betriebserlaubnis auch der Versicherungsschutz, was im Schadensfall teuer werden kann. pips

