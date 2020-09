Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Metalldiebstahl - Zeugen gesucht

Dahn, Pirmasenser Straße (ots)

Am Sonntag, den 13.09.2020 zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr wurde auf der Baustelle des ehemaligen Sparmarktes in der Pirmasenser Straße in Dahn von mehreren Personen Metallschrott aus einem Container entwendet. Zeugen konnten einen braunen VW Bus wahrnehmen, der offensichtlich zum Abtransport des Diebesgutes benutzt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern bzw. zu dem Tatfahrzeug geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Dahn unter Tel. 06391-9160 oder pidahn@polizei.rlp.de. |pidn

