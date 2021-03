Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub im Wald - Unbekannter entwendet Smartphone

Bünde (ots)

(jd) Zu einem Raub kam es am Freitag (12.3.) gegen 13.00 Uhr im Bustedter Wald. Ein 19-jähriger Bünder ging mit seinem Hund in dem Waldstück spazieren, als plötzlich und unerwartet ein Unbekannter auftauchte. Dieser riss dem 19-Jährigen unvermittelt sein Smartphone im Wert von rund 1000 Euro aus der Hand, bedrohte den Bünder und flüchtete mit dem Handy in unbekannte Richtung. Den hinzugerufenen Polizeibeamten beschrieb der Geschädigte den Täter als etwa 25-35-jährigen Mann mit südländischem Aussehen und dunklen Haaren und Vollbart. Der etwa 180cm große Mann trug auffällige, roten Schuhe und eine blaue Jacke. Eine erste Nahbereichsfahndung verlief negativ. Daher bittet die Polizei mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

