Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahl an Kraftfahrzeugen - Rückfahrkamera aus Kofferraumdeckel rausgebrochen

Enger (ots)

(um) Über den Tatzeitraum der letzten Tage brachen bislang unbekannte Täter eine Rückfahrkamera aus einem BMW X4. Das an einer Hofeinfahrt an der Spenger Straße geparkte Fahrzeug hatte erhebliche Schäden an der Ausbruchsstelle. Alleine die Kamera wird mit einem Wert von mehreren hundert Euro angegeben. In diesem Zusammenhang rät die Kriminalpolizei zur Vorsicht beim Gebrauchtteilekauf im Internet. Die Täter nutzen meist beliebte Verkaufsplattformen und bieten zu teils günstigen Preisen Autozubehör an. Es kann sich dabei um gestohlene Teile von Rückfahrkameras, Navi, Radio, Lenkrad- bzw. Schaltern etc. handeln. Prüfen Sie in diesem Zusammenhang einen Eigentumsnachweis und die Herkunft der angebotenen Ware. Hinweise zur o.g. Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

