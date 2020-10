Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Telefonbetrüger: Gewinnversprechen - versuchter Enkeltrick

Dirmstein - Großkarlbach - Grünstadt - 06. und 07.10.2020 (ots)

Eine 68-Jährige aus Dirmstein erhielt auch einen Anruf, wonach sie 28.000EUR in einer Lotterie gewonnen habe - aufgrund eines Zahlendrehers seien es sogar 82.000EUR. Die Geschädigte wurde aufgefordert sog. Guthabenkarten an einer Tankstelle für 700EUR zu kaufen. In einem weiteren Telefonat übermittelte sie die zugehörigen Codes an den Täter. Erst als sie weitere 2000EUR aufbringen sollte, wurde sie stutzig. Eine 88-Jährige aus Großkarlbach erhielt den Anruf einer angeblichen Enkelin. Diese benötige "ganz schnell" 38.000EUR für den Kauf einer Eigentumswohnung. Einem 76-Jährigen aus Grünstadt wurde ein Gewinn in Höhe von 49.500EUR versprochen, da er in einem Preisausschreiben gewonnen habe, zuvor solle er allerdings 1000EUR Gebühren zahlen. Weder in Grünstadt noch in Großkarlbach kam es zu einem Schaden, da die Geschädigten entsprechend vorsichtig waren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell