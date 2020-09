Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf dem Caldenhofer Weg

Hamm-Rhynern (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf dem Caldenhofer Weg, in Höhe der Straße "Am Fuhrbach", zu einem Alleinunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Gegen 14 Uhr war der Volkswagen zuvor einem Zeugen wegen seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen, so dass dieser die Polizei anrief. Noch bevor die Einsatzkräfte nahe genug an den mit hoher Geschwindigkeit gefahrenen Kleinwagen herangeführt werden konnten, kam er von der Fahrbahn und stieß gegen eine Mauer. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 17000 Euro geschätzt. Der Führerschein der 27-jährigen Fahrerin aus Dortmund wurde beschlagnahmt, ebenso ihr nicht mehr fahrbereiter, fahrbarer Untersatz. Auf sie wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen "Verbotenem Kraftfahrzeugrennen". (es)

