Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße wurde am Samstagmorgen (5. September) ein 45-jähriger BMW-Fahrer aus Hamm schwer sowie ein 37-jähriger Renaultfahrer aus Ahlen leicht verletzt. Gegen 9 Uhr war der Cliofahrer dort in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs und geriet in Höhe des Hauses Nummer 249 aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit dem BMW zusammen. Dieser hatte zuvor die Münsterstraße in Richtung stadtauswärts befahren. Beide Fahrer wurden in Hammer Krankenhäuser gebracht, von wo der 37-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der BMW-Fahrer verblieb in stationärer Behandlung. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 23000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Caldenhofer Weg für beide Fahrtrichtungen gesperrt.(es)

