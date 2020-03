Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Gesucht-Gefunden: Schreiberin eines Notizzettels meldet sich bei Polizei

Moers (ots)

Die gesuchte Schreiberin eines Notizzettels hat sich bei der Polizei gemeldet.

Mit einer Pressemeldung und dem Foto eines Notizzettels hatte das Verkehrskommissariat in Moers vor einer Woche eine Zeugin gesucht, die eine Unfallflucht an der Hopfenstraße beobachtet und einen Zettel am beschädigten Fahrzeug hinterlassen hatte.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4553090

Die Zeugin hatte auf dem Stück Papier allerdings keinen Namen oder Telefonnummer hinterlassen.

Die gesuchte Frau hat die Meldung in der Zeitung (Rheinische Post) gelesen. Daraufhin meldete sich die 35-jährige Zeugin telefonisch in der Polizeiwache in Moers.

Das Verkehrskommissariat ist somit bei der Aufklärung der Unfallflucht ein Stück weiter gekommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell