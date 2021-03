Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer leicht verletzt - Unfall beim Abbiegen

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein 24-jähriger Mann aus Enger fuhr gestern (15.3.), um 17.22 Uhr, mit seinem Mercedes auf der Straße Im Obrock in Richtung Lübbecker Straße. An der dortigen Kreuzung angekommen hielt der Mann sein Fahrzeug zunächst an und bog dann nach rechts in die Lübbecker Straße ab. Zeitglich fuhr dort ein 17-Jähriger aus Kirchlengern mit seinem Fahrrad entlang der Lübbecker Straße. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem Radfahrer. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 17-Jährige. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort, wurde er mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Rad, das sich noch bei Eintreffen der Polizei unter dem Fahrzeug befand, wurde komplett beschädigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell