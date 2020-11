Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. Konstanz) Baumaschine gestohlen 9.-10.11.20

SteißlingenSteißlingen (ots)

Eine Rüttelmaschine im Wert von rund 3000 Euro ist in der Nacht zum Dienstag in der Singener Straße gestohlen worden. Der Grabenstampfer der Marke "Bomag" war von einem Arbeiter sogar mit einer Kette an einem Betonpfeiler gesichert worden. Dies nützte alles nichts, denn ein Unbekannter und vermutlich ein Gehilfe nahm das 70 Kilogramm schwere Rüttelgerät mit. Hinweise zum Dieb und Verbleib der Baumaschine nimmt die Polizei Steißlingen unter 07738 97014 entgegen.

