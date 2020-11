Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau

Landkreis Konstanz) Sachbeschädigung an Auto (11.11.2020)

ReichenauReichenau (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die Unbekannte am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 14 Uhr an einem Auto in der Feursteinstraße begangen haben. Die Täter beschädigten, vermutlich durch Fußtritte, die Fahrertüre eines auf dem Parkplatz einer Klinik geparkten grauen VW Jetta. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 2.000 Euro. Sie bittet Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich mit dem Polizeiposten Allensbach, Telefon 07533 97149, in Verbindung zu setzen.

