Bereits zum wiederholten Male beschmierten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Lichtbachstraße mehrere Fahrzeuge mit hellblauer Farbe. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 3386-6, in Verbindung zu setzen.

