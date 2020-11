Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt

Landkreis Rottweil) Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch (10.11.2020)

HardtHardt (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde beschädigte ein unbekannter Täter in der Pfarrer-Langenbacher-Straße auf Höhe der Pit Pat Halle einen Zigarettenautomaten. Mit Gewalt versuchte der Täter das Schließblech mit einem unbekannten Werkzeug aufzuhebeln. Das Öffnen des Automaten misslang dem Täter, es entstand jedoch Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Personen, die in den vergangenen Tagen Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

