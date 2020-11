Polizeipräsidium Konstanz

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag gegen 14.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße mehrere Parfums der Marke "Armani" und flüchtete in unbekannte Richtung. Beschrieben wird der Täter wie folgt: 40-45 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, Stoppelbart, trug eine schwarze Bomberjacke, helle Jeans und eine schwarze Baumwollmütze. Der Unbekannte führte einen schwarzen, großen Rucksack mit sich. Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

