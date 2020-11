Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen (Hohentwiel) Fehler beim Fahrstreifenwechsel (10.11.2020)

Singen (Hohentwiel)Singen (Hohentwiel) (ots)

Sachschaden von über 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Rielasinger Straße ereignet hat. Ein 28-jähriger Fahrer eines Jaguars war in Richtung Rielasingen unterwegs und wollte kurz vor der Kreuzung Georg-Fischer-Straße / Hombergerstraße von der Linksabbiegespur auf die Spur wechseln, die geradeaus führt. Hierbei übersah er eine 58-jährige Ford-Fahrerin, die sich bereits auf dieser Spur befand. Bei der anschließenden Kollision wurde niemand verletzt, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

