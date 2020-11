Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen und Seedorf, Landkreis Rottweil) Junger Mann entblößt sich vor älteren Männern - Kriminalpolizei bittet um Hinweise (30.10.2020)

Bösingen und Seedorf, Landkreis Rottweil (ots)

Bereits am Freitag (30.10.) vor eineinhalb Wochen ist es im Bereich der Straße "Bruckäcker" nahe dem Bösinger Sportplatz mit Schützenhaus zu einer exhibitionistischen Handlung eines jungen und derzeit noch unbekannten Mannes gegenüber einem älteren Mann gekommen. Der ältere, 74-jährige Mann war am Abend des genannten Freitags, kurz nach 17 Uhr, mit einer Gehhilfe auf der Zugangsstraße zum Schützenhaus spazieren, als sich ein schwarzes Auto näherte und auf dem Parkplatz beim Schützenhaus anhielt. Im weiteren Verlauf sprach der männliche und etwa 25- bis 30-jährige Fahrer des schwarzen Autos den Älteren an und verwickelte diesen aus dem Auto heraus in ein Gespräch. Erst dann bemerkte der 74-Jährige, dass der etwa 175 Zentimeter große Unbekannte im Auto sein erigiertes Geschlechtsteil entblößt hatte und daran Hand anlegte. Der Ältere wandte sich daraufhin sofort entsprechend geschockt von dem jungen Mann mit längeren und dunklen Haaren ab. Daraufhin startete dieser den Motor des schwarzen Autos und fuhr in Richtung Seedorf davon.

Schon Anfang September dieses Jahres (07.09.) war es an einem Montagnachmittag im nördlich von Bösingen gelegenen Forchenwäldle zu einem ähnlichen Vorfall gegenüber einem 80 Jahre alten Traktorfahrer gekommen. Auch gegenüber dem Traktorfahrer hatte sich ein junger Mann entblößt und war danach mit einem Fahrrad geflüchtet. Die Beschreibung des Geflüchteten ähnelt der des jungen Mannes vom Freitag, 06.11., am Schützenhaus bei Bösingen.

Zu einem vergleichbaren Vorfall war es auch schon Ende November 2019 an einem Freitagnachmittag (29.11.2019) bei einem Waldstück zwischen Bösingen und Seedorf gekommen. Auch an diesem Tag wurde ein älterer Mann von einem Jüngeren, auf den die Beschreibung (25 - 30 Jahre, etwa 175 Zentimeter, dunkle Haare, dunkles beziehungsweise schwarzes Auto) zutreffen könnte, in ähnlicher Weise belästigt.

Zu den geschilderten Vorfällen hat nun die Kriminalpolizei Rottweil entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Auch eventuell weitere geschädigte Personen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Rottweil, Tel.: 0741 477-0, zu melden.

