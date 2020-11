Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Ladendiebe erwischt (10.11.2020)

RottweilRottweil (ots)

Ein Ladendetektiv beobachtete am Dienstag gegen 13 Uhr zwei Frauen im Alter von 25 und 30 Jahren, die in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Saline" Ware in ihre mitgeführten Handtaschen steckten, ohne diese später an der Kasse zu bezahlen. Beim Verlassen des Marktes sprach der Detektiv die beiden Frauen an und bat sie in sein Büro. Dort wurde in beiden Handtaschen nicht bezahlte Ware im Wert von rund 400 Euro aufgefunden.

