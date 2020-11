Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft (9.11./10.11.2020)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag die Eingangstüre eines Lebensmittelgeschäftes in der Schwarzwaldstraße beschädigt, indem er mit einem bislang unbekannten Werkzeug ein Loch in die Scheibe schlug. Durch dieses Loch konnte der Unbekannte mit dem Arm in das Geschäft eindringen und Süßigkeiten sowie Obst entwenden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die in dem Zeitraum Verdächtiges in der Straße wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu informieren.

