Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Hinteres Auto-Kennzeichen gestohlen (09.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines Autokennzeichens, den ein Unbekannter am Montag im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 19.30 Uhr in der Güterbahnhofstraße begangen hat. Der Täter entwendete von einem weißen Hyundai iX 20 das hintere Kennzeichenschild "VS-ZU 118". Das Auto war auf einem Parkplatz vor einer Moschee geparkt. Personen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Kennzeichens machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell