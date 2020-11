Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Erneut Anrufe durch falsche Polizeibeamte 09.11.2020

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Zu einem Anruf durch einen falschen Polizeibeamten ist es am Montag gegen 20 Uhr bei einer 75-Jährigen in der Karlstraße gekommen. Der unbekannte männliche Anrufer ging nach einem bekannten Muster vor. Er gab sich der Dame gegenüber als Polizeibeamter aus und behauptete, dass es nach Einbrüchen in ihrer Nachbarschaft angeblich zu Festnahmen durch die Polizei gekommen sei. Danach fragte der Unbekannte die 75-Jährige nach Bargeld und Schmuck. Als die Dame dies verneinte, legte der Anrufer auf. Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht. Im Zusammenhang mit dem Betrugsphänomen "Falsche Polizeibeamte" gibt die polizeiliche Kriminalprävention folgende Hinweise: die Polizei fragt niemals nach Bargeld oder Wertsachen. Misstrauisch sein und im Zweifel keine Auskünfte dazu geben und selbst die Polizei anrufen! Weitere Hinweise und Tipps zum Schutz gegen diese oder ähnliche Betrugsmaschen finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.

