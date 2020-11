Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise 10.11.2020

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr an einem Kreisverkehr am Ortseingang in der Dürrheimer Straße gekommen. Ein 62-Jähriger VW Polo-Fahrer fuhr, von der Dürrheimer Straße kommend, in den Kreisverkehr ein und wollte in Richtung Breslauer Straße weiterfahren. Hierbei ließ er einen Fahrer mit einem Kleintransporter passieren, der in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Als sich der VW Polo-Fahrer im Kreisverkehr befand, setze der Kleintransporter plötzlich zurück und fuhr rückwärts wieder in den Kreisverkehr ein, wobei er mit dem VW zusammenstieß. Ohne sich um den entstandenen Schaden an der Stoßstange des VW hinten rechts in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unbekannte in Richtung der Bundesstraße 27. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tim Gmeiner / Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell