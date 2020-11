Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Illegale Müllablagerung (10.11.2020)

TrossingenTrossingen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde entsorgte ein unbekannter Täter in den vergangenen Tagen an der Einmündung K 5913 / K 5914 (zwischen Schura und Gunningen) mehrere blaue Müllsäcke und Bauschutt. Der illegal abgelegte Müll musste vom Bauhof der Gemeinde Gunningen entsorgt werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 3386-6, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell