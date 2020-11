Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. KN) Einbruch in Schule (09.11

10.11.2020)

EngenEngen (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich zwischen Montag, 18.45 Uhr und Dienstag, 08.30 Uhr Zutritt in eine Schule in der Jahnstraße verschafft. Er versuchte einen im Untergeschoss stehenden Getränkeautomaten aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Zudem versuchte er in einen abgeschlossenen Werkraum zu gelangen, brach jedoch den elektrischen Schließzylinder ab. Außerdem konnte eine Sachbeschädigung am Treppenlift der Schule festgestellt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen, Tel. 07732 94090, zu melden.

