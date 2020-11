Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Altstadt) Autofahrerin prallt gegen Metallzaun und Wohnhaus (10.11.2020)

Konstanz-AltstadtKonstanz-Altstadt (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr im Bereich Wallgutstraße / Schobuliweg ereignet hat. Eine 55-jährige Frau fuhr mit ihrem automatikbetriebenen Auto rückwärts auf den zwischen dem Schobuliweg und der Zasiusstraße befindlichen Verbindungsweg. Zeitgleich fuhr eine 27-jährige Fahrradfahrerin auf diesem Weg in Richtung Wallgutstraße, weshalb die Autofahrerin kurz anhielt. Plötzlich und aus bisher ungeklärter Ursache beschleunigte das Auto mit hoher Geschwindigkeit und prallte gegen einen Metallzaun eines zur Zasiusstraße gehörenden Anwesens. Anschließend beschleunigte das Fahrzeug wieder stark, die Fahrerin konnte zunächst eine Kollision mit einem Wohngebäude der Wallgutstraße verhindern, durchbrach jedoch erneut den Metallzaun, kollidierte mit zwei abgestellten Motorrollern und prallte anschließend gegen ein Gebäude der Zasiusstraße. Die Radfahrerin konnte durch ein Ausweichen auf den Grünstreifen einen Zusammenprall mit dem Auto verhindern. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, die Autofahrerin machte technische Mängel geltend.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell