Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit Sachschaden 09.11.2020

HüfingenHüfingen (ots)

Ein Unfall mit über 5.000 Euro Sachschaden hat sich am Montagmorgen gegen 11 Uhr in der Straße "Am Rappenschneller" ereignet. Eine 41-Jährige fuhr mit einem Mazda 5 aus einer Grundstückseinfahrt. Dabei übersah sie einen ordnungsgemäß auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten VW Golf und stieß dagegen.

