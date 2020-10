POL-GE: Das ist keine Kunst - das kann weg!

Polizei Gelsenkirchen

Polizeibeamte haben nicht schlecht gestaunt, als am Mittwoch, 30. September 2020, das Grünlichtzeichen einer Lichtzeichenanlage in Rotthausen in Form eines Hanfblattes leuchtete. Die Beamten stellten um 8.20 Uhr fest, dass vier Lichtzeichenanlagen im Kreuzungsbereich Mechtenbergstraße/ Am Dahlbusch durch einen oder mehrere Unbekannte mittels Klebeband und schwarzem Lack beschädigt worden waren. Das ist kein Spaß, sondern Sachbeschädigung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Verursacher/n machen können. Sachdienliche Hinweise an die Polizei bitte telefonisch unter 0209/ 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209/ 365 8240 (Kriminalwache).

