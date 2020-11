Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Obereschach) Gaunerzinken an Hauswand (10.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Seltsame an seinem Haus aufgemalte Zeichen hat ein 43-jähriger Hausbewohner in der Straße "Johanniterweg" am Nachmittag gegen 16 Uhr vorgefunden. Die von ihm verständigten Polizisten erkannten tatsächlich einen sogenannten Gaunerzinken in Form des Buchstaben "T". In diesem Fall sollte damit darauf hingewiesen werden, dass das Haus von einer alleinstehenden Person bewohnt wird. Auch wenn Gaunerzinken etwas aus der Mode gekommen sind, werden sie immer wieder von Tätern benutzt. Diese geben sich damit untereinander Hinweise und Informationen über mögliche Einbruchsobjekte. Hinweise dazu und wie man sich vor Einbrüchen schützt, findet man auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell