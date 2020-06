Polizeidirektion Hannover

POL-H: Motorradfahrer verunfallt tödlich - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein 21-jähriger Suzuki-Fahrer ist am frühen Montagabend (08.06.2020) zwischen Gehrden und Leveste tödlich verunglückt. Bei einem Überholvorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Skoda. Die K 231 war für mehrere Stunden gesperrt.

Nach derzeitigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 21-Jährige gegen 18:10 Uhr die Levester Straße (K 231) von Gehrden in Richtung Leveste. Vor dem Abzweig der L401 in Richtung B65 wollte er augenscheinlich zwei vor ihm fahrende Pkw überholen. Als der Skoda (als hinten fahrender Pkw) ebenfalls für einen Überholvorgang ausscherte, kam es zum seitlichen Kontakt. Der Motorradfahrer wurde dadurch nach links in den Graben geschleudert. Die eingesetzten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Der ebenfalls 21-jährige Fahrer des Skoda blieb unverletzt.

Für die Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die K231 für mehrere Stunden gesperrt. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von circa 3.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Hergang machen können, werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /mr

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Martin Richter

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell