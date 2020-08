Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Diebstahl von Baustromkabeln

Gelsenkirchen (ots)

Aus einer Lagerhalle in Scholven haben unbekannte Täter zwischen Freitag, 7. August, und Donnerstag, 13. August 2020, mehrere Baustromkabel entwendet. Die Diebe verschafften sich in der Zeit von 14 Uhr am Freitagmittag bis 10 Uhr am Donnerstagmorgen Zugang zu dem Gelände an der Ulfkotterstraße. Dabei beschädigten sie unter anderem ein Eingangstor und einen Zaun. Die Polizei Gelsenkirchen sucht nun Zeugen, die sich mit Hinweisen bitte beim Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209/365-8112 bzw. bei der Kriminalwache unter -8240 melden.

