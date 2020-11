Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs KN) Verkehrsunfall unter Drogen (10.11.2020)

EigeltingenEigeltingen (ots)

Schwerverletzt ist eine 23-jährige Golf-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 21.30 Uhr auf der K 6119 ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die junge Frau fuhr von Wiechs in Richtung Eigeltingen, kam in einem Waldstück in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die unfallaufnehmenden Beamten hatten zuvor Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt, weshalb sie eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus veranlassten. Der Golf, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Sollte auch die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, wird die Autofahrerin wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinwirkung angezeigt.

