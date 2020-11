POL-KN: (Rottweil) Exhibitionist (10.11.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr an der Ecke Glükhergasse / Blumengasse eine 53-jährige Frau belästigt, indem er mit heruntergelassenen Hose auf der Straße stand und an seinem Glied manipulierte. Der unbekannte zog sich nach einer Weile wieder die Hose hoch und verschwand in Richtung Sprengergasse. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, etwa 175 cm groß, dunkle, kurze Haare, vermutlich Südländer, war bekleidet mit einer ockerfarbenen Hose und einer schwarzen Jacke. Eine Fahndung der Polizei im Stadtgebiet verlief negativ. Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

