Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. KN) Dieseldiebstahl (09.11./10.11.2020)

SteißlingenSteißlingen (ots)

Während ein 41-jähriger Fahrer in seinem Führerhaus geschlafen hat, ist in der Nacht von Montag auf Dienstag etwa 100 Liter Diesel aus dem Tank seiner Sattelzugmaschine abgeschlaucht worden. Der Lkw mit Auflieger war über Nacht in der Industriestraße abgestellt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014, zu wenden.

