Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher mit Polizei-Pulli

Lüdenscheid (ots)

Nachtrag zur Meldung "Einbrecher in Seniorenwohnungen" vom 19.10., 10.05 Uhr.

Am Freitag, 16. Oktober, gab es in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 13.20 Uhr zwei Einbrüche in dem betreuten Wohnen an der Frankenstraße 29. Nach Zeugenvernehmungen gibt es nun eine Beschreibung eines Tatverdächtigen. Auffällig dabei: Er trug einen dunkelblauen Stoffpullover mit der Aufschrift "POLIZEI" auf dem Rücken.

Der Unbekannte ist ca. 1,80 Meter groß, schlank und sprach deutlich mit einem osteuropäischen Akzent. Er wird auf 25 bis 30, eventuell auch 40 Jahre geschätzt, war dunkel gekleidet und trug eine dunkelblaue Wollmütze und einen grünen Mund-Nase-Schutz.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9099-0.

