Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Büsingen, Lkrs. Konstanz) Postzustellerin stürzt mit Fahrrad 11.11.20

BüsingenBüsingen (ots)

Auf einem unbefestigten Untergrund ist eine Postzustellerin am Mittwochvormittag mit ihrem Lastenrad in einer Hofeinfahrt gestürzt. Dabei zog sie sich schmerzhafte Verletzungen zu, weshalb der Rettungsdienst verständigt werden musste und sie in ein Krankenhaus brachte. Ein Mitarbeiter holte das Fahrrad mit den Postsendungen an der Unfallstelle ab. Ein nennenswerter Schaden am Elektrorad entstand nicht.

