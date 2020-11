Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan-Leinstetten, Lkrs. RW) Ehrlicher Finder gesucht 10.11.20

LeinstettenLeinstetten (ots)

An die Polizei Sulz ist hat sich am Dienstag ein Mann aus dem Kreis Calw gewandt, weil er auf der Fahrt durch das Glattal in Leinstetten an der dortigen Bushaltestelle angehalten hatte und dabei einen Umschlag mit mehreren Hundert Euro verlor. Die Beamten dort konnten dem offenbar schwer Betroffenen den Verlust zwar nicht wieder gut machen, ihn aber an das Fundamt verweisen und seine Kollegen durch einen Eintrag in das elektronische Wachbuch sensibilisieren. Nun hofft der unglückliche Verlierer jeden Tag auf einen Anruf des ehrlichen Finders.

